A stejně jako v březnu proti Příbrami (2:0) udržel čisté konto i v neděli proti Mladé Boleslavi (0:0). Má tak zatím stoprocentní bilanci, žádný ligový střelec ho ještě nepřekonal.

Po půlroce opět v bráně. Vaše pocity?

Byl jsem snad ještě nervóznější než na jaře při té premiéře (úsměv). Nakonec to dopadlo, jak všichni viděli. Samotného mě překvapilo, že jsem neměl zase tolik práce.

Čekal jste, že se budete v bráně více otáčet?

Určitě. Boleslav má velmi dobrý tým, čekal jsem rozhodně víc práce. Ale kluci mi neskutečně pomohli, moc toho na mě nepustili. Obrana šlapala perfektně. Díky všem.

Klíčový zákrok jste vytáhl asi patnáct minut před koncem proti Douděrovi. Jak jste tu situaci viděl?

Z mého pohledu to byla šance skoro z ničeho. Centr zleva, najednou tam vyplaval Douděra a trefil to. Kdyby mířil víc k tyči, byl by to už problém. Takhle jsem po balonu rychle skočil a jsem rád, že jsem týmu přispěl k bodu i já.

Máte velmi zajímavou osobní statistiku – dva prvoligové zápasy a dvě čistá konta. Co na to říkáte?

(smích) Bavili jsme se o tom v kabině, že to je dobrá statistika. Budu rád, když mi budou ligové starty přibývat rychleji.

Ve FORTUNA:LIZE vyhrála Karviná v domácím prostředí naposledy právě v březnovém zápase proti Příbrami…

No to jsem právě chytal. Věřil jsem, že když se zase vrátím do brány, že bychom mohli vyhrát znovu. Bohužel se tak nestalo, i když šance byly.

V pohárovém utkání na Hlubině jste nedávno chytal a také vychytal nulu. Půjdete do brány i ve středu proti Vlašimi v dalším pohárovém kole?

Ano, ve středu bych měl chytat. Budu rád za každý ostrý zápas.