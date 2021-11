Už ve středu se cesty kamarádů, kolegů z práce, zkříží, jelikož v dohrávce 12. kola FORTUNA:LIGY dojde na slezské derby. „Škoda, že v lize už není Opava, ta derby pro nás hodně znamenala. Aspoň že tu máme Karvinou. Rivalitu mezi kluby v kraji považuji za obrovskou,“ říká v originálním dvojrozhovoru pro Deník Pavel Pálka.

„O to víc škoda, že je tam, kde je. Snad se zvednou. Možná ve druhé lize,“ rýpne si. „Aby ses nedivil. Třeba se chytneme zrovna na vás,“ oponuje mu mladší Lukáš Přibyl.

Jaký máte fanouškovský vztah?

PAVEL: Rivalita mezi námi je obrovská.

LUKÁŠ: Každodenní.

PAVEL: Škoda, že spolu nebydlíme. (směje se) To bychom se asi nevyspali. Ale jinak nás pojí pevné přátelství a popichování k tomu jistě patří. Jen nemůžu za to, že fandím lepšímu klubu.

LUKÁŠ: Tak to pozor, to jsou ostrá slova. Spojila nás práce a i to, že oba fandíme fotbalu. Sice rozdílným klubům – já lepšímu, to si musíme přiznat – ale jinak má Pavel pravdu. Jsme kamarádi, a i když se často hecujeme, je to mezi námi dobré. Co myslíš?

PAVEL: Je to na hraně, ale co mám s tebou dělat. Rivalita musí být. Tady je totiž ještě jeden problém, že Lukáš je můj nadřízený, tudíž mi hned vyhrožuje prémiemi.

LUKÁŠ: Přesně. (směje se)

Opravdu?

LUKÁŠ: No, uvidíme. Záleží na výsledku. Bude výsledek, budou prémie.

PAVEL: Hele, klid. Já totiž nevydržím ho nepopíchnout, když mám příležitost. Ale pokud Baník vyhraje, může vyhrožovat jak chce a čím chce. Stejně si k tomu něco říct musím. A taky řeknu.

Řada fanoušků nevnímá střetnutí Baníku s Karvinou jako souboj rivalů. Ostravský celek cílí spíše na zápasy se Spartou a Opavou. Jak to berete vy?

PAVEL: Ono to tak asi i bude. Na druhé straně po sestupu Opavy nám tu už zbyla pouze Karviná, pokud jde o zápas v rámci regionu, takže aspoň že tak. Určitě to není rival, že by se fanoušci měli na ulici nebo stadionu pozabíjet, to navíc neuznávám u žádného zápasu. Pořád jde jen o fotbal. Ale je to jediné derby, které teď máme, proto jsem za něj rád.

LUKÁŠ: Mě už se jednou na to někde ptali. Já to mám tak, že pro mě a nás Karviňáky je to velká rivalita. Baník je velký klub se slavnou historií a bohatou základnou fanoušků. To si nemusíme dlouze povídat. Takže pro nás je to velký zápas. Samozřejmě pak je otázkou, jak to vnímá druhá strana, jestli jsme jejich rivalové, nebo menší klub typu Příbrami. Ale tím, že jde o slezské derby, tak bychom se měli vnímat se vzájemným respektem.

Cenu toho zápasu možná zvedá, že na Opavu nyní musíte zapomenout, že?

PAVEL: Přesně tak. Jak jsem řekl, je to škoda, že tu není.

LUKÁŠ: To mohu potvrdit i za Karvinou, že s Opavou to byly dobré zápasy, vyhecované. A to i mezi fanoušky.

Jak hodnotíte dosavadní průběh sezony u svých klubů?

PAVEL: Já čekal, že Baník bude spíše ve středu tabulky, takže mě mile překvapil tím, že je nahoře. I když poslední zápasy už tolik – hlavně výsledkově – nevyšly. Jinak dobré.

LUKÁŠ: Já to měl u Karviné naopak. Měl jsem větší očekávání. Kádr se skoro nezměnil, až na pár jmen. Je to zatím takové nemastné neslané a spokojenost určitě být nemůže.

PAVEL: Já myslím, Lukáši, že budete mít velké potíže se zachránit. Už vám ten střed tabulky kolem desátého místa utíká. Pokud se včas nezvednete, budete to mít velmi těžké.

LUKÁŠ: Určitě bychom se rádi vyhnuli nějakému pozdnímu nahánění výsledků a bodů. Je pravda, že jsme chtěli hrát střed tabulky, teď budeme rádi, když se vyhneme baráži, nebo dokonce přímému sestupu. Ale máme tam dva zápasy k dobru, tak uvidíme. Pořád je ještě dost kol do konce, ale čas se krátí. Důležitá bude určitě zimní příprava, ale do té doby ještě potřebujeme něco uhrát. Každopádně nejsem spokojen.

PAVEL: Tak nahoře může být jenom jeden z nás.

LUKÁŠ: Do toho bych už moc nezasahoval. (usmívá se) Baník má i štěstí, to se nám zatím hodně vyhýbá.

Co se ale Karviné nevyhnulo, je výměna trenéra. Jozef Weber byl po sérii špatných výsledků odvolán…

PAVEL: Bylo načase.

LUKÁŠ: Jožku mám rád jako člověka i trenéra, ale jak se říká – dvakrát do jedné řeky nevstoupíš. Vytáhl nás do ligy, bohužel teď už to nešlapalo. Za mě se vůbec vracet neměl. Nyní tu jsou už jiní hráči, jiní cizinci a nesedlo mu to. Doufám, že nový trenér bude mít větší úspěch.

Nahradil ho Bohumil Páník, který má k Baníku velký vztah, tak co soudíte o tomto kroku?

PAVEL: Abych se přiznal, tím, že se o Karvinou nezajímám, tak jsem ještě před pár dny ani nevěděl, že tam je. Když byl u nás, řada věcí se povedla, byli jsme kousek od pohárů, bohužel ten poslední krok nikdy nevyšel. Ale dnes je běžné, že když se nedaří, odnese to primárně trenér. Až potom hráči, a to jen někteří.

LUKÁŠ: Věřím, že nám pomůže. Bohumil Páník je na české trenérské scéně jméno, Baník vytáhl ze sestupových příček, udělal tam dost práce, nebojí se dát šanci mladým a hráčům, kteří chtějí za ten klub jezdit i bojovat. Věřím, že to, co se mu podařilo v Baníku, dokáže i nyní v Karviné.

Zmíněny byly v případě Baníku poháry, které si v této době asi přeje každý fanoušek, co myslíte?

PAVEL: Už by to chtělo, jenže si myslím, že na tu absolutní špičku – Slavia, Plzeň, Sparta – pořád nemáme.

LUKÁŠ: Viděli jsme to třeba v Edenu, že tam Baník pokulhává.

PAVEL: Tak zrovna tam jsme nekulhali, ale hráli rovnou bez nohou. Ten rozdíl byl patrný. Myslím si, že zatím to na lepší než páté místo není. Bylo by otázkou velkého štěstí, kdyby to vyšlo. Ale vám se vydařil zápas se Slavií. To nechápu. S top klubem super výkon, remíza 3:3, ale pak ztrácíte a prohráváte s mančafty okolo sebe. Třeba Zlín. A to jste vedli o dva góly.

LUKÁŠ: Na to, že říkáš, že se nezajímáš o Karvinou, tak máš přehled. (usmívá se) Ano, první kolo Pardubice, ztráta vedení 2:0, jen remíza a už se to s námi začalo vézt. Zlín jsem bohužel zažil na vlastní kůži z tribuny, kdy jsem si myslel, že je rozhodnuto. Nikdy by mě nenapadlo, že se opět dočkám takového obratu se soupeřem, s nímž bychom měli brát doma body. Jako dva nebo tři roky zpátky s Olomoucí. To bylo podobné.

PAVEL: No, a ta Slavia?

LUKÁŠ: Je to asi o vyhecovanosti. Kluci se na Slávku nabudí, chtějí předvést pořádný výkon, tak jezdí a jezdí, byť na hranici červených faulů. Pak přijede mančaft, s nímž bychom měli bodovat – nechci nikoho jmenovat – a vybouchneme. A z trávníku je cítit, že tomu hráči nedávají sto procent.

Co covid? Jak to hodláte oba dva řešit?

PAVEL: Už s těmi testy jsem měl problém. Ať už s antigenními, nebo PCR. Nevím, proč bych si měl někde, kde jsem na volném prostranství, dělat testy. A lockdown pro neočkované? S tím také nesouhlasím, protože tato vláda neví, co dělá, celé dva roky rozděluje lidi na dva tábory. Ale to není jen můj pohled, takže si myslím, že restrikce návštěvnost derby dost ovlivní.

LUKÁŠ: Já bych na Pavla jen navázal. Myslím si, že tábory obou fanoušků to limituje. Začalo to testy, které byly dlouho proplácené, teď se to zpřísnilo, ale pořád to šlo. I když samozřejmě není to lehké, protože dáte za lístek dvě stovky a k tomu dvě stovky za test. Pokud jde o očkování, každý na to má svůj názor, někdo chce, jiní ne, ale do fotbalu to zasahuje a derby to určitě ovlivní, což je špatně.

Vy půjdete na stadion?

PAVEL: Já určitě ne, protože očkovaný nejsem a neuznávám to. Chci se pohybovat jako svobodný člověk, normální fanoušek, který by rád chodil na fotbal, ale vláda mi to neumožňuje.

LUKÁŠ: Také nejsem očkovaný, ale uvidíme. Budu se snažit tam být, i když ten termín, tedy středa v pět, také není pro lidi v tomto kraji úplně šťastný. V kombinaci s nutností očkování to bude mít zásah do atmosféry. Myslím, že ty tribuny budou poloprázdné.

PAVEL: Souhlasím. Nevím, kolik baníkovců je očkovaných, ale je možné, že i ti, kteří by mohli na stadion, to budou bojkotovat. Byl bych ale rád, kdyby byl plný stadion a my vyhráli aspoň 3:0.

Jak a kde tedy derby budete prožívat?

PAVEL: Nejspíš u televize.

LUKÁŠ: Doufám, že se na tu tribunu dostanu a nevynechám.

PAVEL: Ty opravdu chceš tu porážku vidět na vlastní oči?

LUKÁŠ: Já myslím, že máme šanci se na Baníku chytit.

PAVEL: Ledaže bychom vám to darovali.

LUKÁŠ: Neblázni. Já si myslím, že teď je třeba se vyhecovat.

Jak se těšíte a co od střetnutí očekáváte?

PAVEL: Moc se těším, tak jako na každé derby. A už si představuji, jak u té televize řvu: gól, gól, gól. Tři nula pro Baník, jasná dvojka. To si zapamatuj, kamaráde.

LUKÁŠ: Pavel to vidí moc jednostranně. Bude tam enormní nasazení, žádný vynechaný souboj, bude tak čtyřicet faulů a vůbec bych se nedivil ani červené kartě. Ale doufám, že to bude i kvalitní fotbal. Ať se rozhodne na trávníku a férově, bez nějakých sporných situací a rozhodnutí sudích.

PAVEL: Přesně tak. S tím plně souhlasím. Stejně tak s tou červenou kartou.

LUKÁŠ: Vše ale skončí výhrou Karviné, samozřejmě. Nejlépe aspoň o dva góly, aby nikdo nemohl říct, že jde o náhodu.

Pokud se na stadion nedostanete, spolu zápas sledovat nebudete? To by mohlo být veselé, ne…

PAVEL: To by šlo. A ani si nemyslím, že by za chvilku bylo něco rozbito.

LUKÁŠ: Třeba nás čekají doby, kdy to budeme zase sledovat jen u té televize.

PAVEL: Jen je nevýhoda, že Lukášova žena také fandí MFK. To bych byl v oslabení. Aspoň doufám, že jeho malý si vybere Baník.

LUKÁŠ: To určitě ne. Ale ještě před covidem, když jsme sledovali derby přímo na stadionu, každý v jiné části, tak jsme se s kluky hecovali. Nejprve popichování, že nás nejde slyšet, ale pak skórovala doslova z ničeho Karviná, tak hned jsem jim ty zprávy oplácel. To se mi líbilo, protože polovina lidí pak už nereagovala.

PAVEL: To jsem byl nas… naštvaný. Všichni z práce fandíme Baníku, jen tady Lukáš je Karviňák, tak jsme se hecovali. Všichni říkali, že to skončí o tři góly, a najednou Karviná skórovala. Koukali jsme na sebe, jestli je to možné.

LUKÁŠ: Také si pamatuji zápas proti Spartě, kdy jsme prohrávali, ale asi v 87. minutě jsme vyrovnali. Opět z ničeho. Remíza 1:1. To jsou okamžiky, které se nezapomínají.

Proběhla mezi vámi třeba i sázka?

LUKÁŠ: Nemáme peníze, takže těžko. (směje se) Ale o něco by to mohlo být, co?

PAVEL: Není to špatný nápad.

LUKÁŠ: Když vyhraje Karviná, tak proběhneš kolem firmy nahý.

PAVEL: Není problém, ale kdo ty ženské pak bude ode mě odhánět…

LUKÁŠ: Mohli bychom něco narychlo ještě vymyslet. Uvidíme.