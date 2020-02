Do konce aktuálního ročníku bude ve Slezsku hostovat Filip Kubala, kmenový hráč Slovácka, který strávil podzim v druholigovém Třinci a dařilo se mu tam. Ostatně, pochází z nedalekých Smilovic, takže „domácí“ prostředí mu evidentně šlo k duhu.

Kubala se s Karvinou připravuje od půlky ledna, absolvoval i herní soustředění v Turecku a karvinské trenéry přesvědčil o tom, že si zaslouží šanci.

„Filip je pro soupeře nebezpečný a v tréninku hodně pracovitý. Všichni bychom byli rádi, kdyby nám svými góly pomohl podobně jako na podzim Třinci, za který se trefil sedmkrát v patnácti zápasech,“ prohlásil asistent karvinského trenéra Petr Mašlej.

Kubala je rád, že je zpátky v nejvyšší soutěži, ve které doposud odkopal 35 zápasů a vstřelil tři góly. „Liga je liga a jsem rád, že můžu v Karviné být. Už jsem tady na několika zápasech byl i na podzim, z Třince je to tady blízko, takže jsem nepřišel do neznámého prostředí. Určitě mi ke kroku o stupeň výš pomohly podzimní výkony a góly v dresu Třince,“ podotkl Kubala.

Celý kalendářní rok 2019 strávil mimo svůj kmenový klub. Jarní část minulé sezóny absolvoval v barvách Viktorie Žižkov, v létě se stěhoval už do zmíněného Třince. „Slovácko mě poslalo na hostování, abych pravidelně hrával. To se dařilo, dal jsem i nějaké góly. Pokusím se o to i v Karviné,“ slíbil ofenzivní fotbalista, který se nejlépe cítí na podhrotové pozici, ale může hrát i v útoku.