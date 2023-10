Dlouho to vypadalo alespoň na zisk bodu, nakonec nemají fotbalisté Karviné po sobotním utkání 11. kola FORTUNA:LIGY v Českých Budějovicích ani jeden. Záchranářský duel rozhodl v 87. minutě domácí Alli.

SK Dynamo České Budějovice - MFK Karviná 1:0 (11. kolo FORTUNA:LIGY, 7. 10. 2023). | Foto: SK Dynamo České Budějovice

„Chtěli jsme zde uhrát minimálně bod a myslím si, že jsme se na soupeře připravili dobře. V první části nám chyběla předfinální fáze a finální přihrávka, ale i tak jsme nepouštěli domácí do zakončení,“ řekl na úvod hodnocení trenér Karviné Juraj Jarábek.

„Ve druhé půli to bylo vyrovnané, ale fotbal nám ukázal svou škaredější tvář, když jsme po jednom nakopnutém míči dostali gól. Bylo to kdo s koho, České Budějovice byly šťastnější. Domácí se po dvojnásobném vystřídání dostali do mírného tlaku, ale z toho gól nedali. Prosadili se z takové jednoduché akce, což by se nám stávat nemělo,“ dodal kouč MFK Karviná.

„Uvědomovali jsme si, že Karviná odehrála v minulém kole výborný zápas proti Liberci. Věděli jsme, že to nebude jednoduché utkání. Byla to od nás taková hodinářská práce, kdy trpělivě čekáte a byli jsme za to odměněni, i když v prvním poločase nebyla naše předfinální fáze úplně ideální,“ vykládal českobudějovický asistent Tomáš Zápotočný.

„V minulém kole ve Zlíně se nám nelíbil Adediranův výkon, proto jsme ho teď nezařadili do základní sestavy. Dnes přišel ve druhé půli a zápas oživil. Střelec jediného gólu Alli je pro nás klíčový hráč. Má velkou kvalitu a řekl bych, že na ligu je to nadstandardní hráč,“ uzavřel Tomáš Zápotočný.

11. kolo FORTUNA:LIGY (sobota 7. 10. 2023):

České Budějovice – Karviná 1:0 (0:0)

Branka: 87. Alli. Rozhodčí: Kvítek – Vlček, Vyhnanovský. ŽK: Hellebrand, Alli – Memič. Diváci: 2249.

SK Dynamo České Budějovice: Šípoš – Sladký, Matouš Nikl, Králik, Trummer – J. Hora (61. Suchan), Čermák – Šigut (90. Osmančík), Hellebrand (90. Havel), Alli (90+3. Hubínek) – Skalák (61. Adediran). Trenér: Nikl.

MFK Karviná: Holec – Čurma, Krčík, Svozil, Fleišman – Moses (62. Traoré), Čavoš (80. Boháč) – Memič (72. Antovski), Bartl (46. Budínský), Iván – Akinyemi (62. Doležal). Trenér: Jarábek.