Baník příchod nové posily oznámil asi jen hodinku a půl poté, co informoval o příchodu Gambijce Muhammeda Sanneha. Za takovou rychlost by se nemusely stydět ani nejlepší kluby světa…

Ndefe podepsal v novém slezském klubu kontrakt do konce roku 2023. „Může hrát na obou krajích obrany, dokáže alternovat i v záloze. Můžeme ho využít skutečně na několika postech, je to rychlostní typ. Jsme přesvědčeni, že to znamená další zkvalitnění našeho kádru,“ mnul si ruce sportovní ředitel Baníku Alois Grussmann.

Ndefe byl už očividně delší dobu přesvědčený o tom, že Karvinou opustí. „Od léta jsme s Giglim jednali o nové smlouvě. Na Karvinou jsme mu nabídli nadstandardní podmínky, on ovšem odmítl. Naopak projevil zájem odejít, proto jsme ho půl roku před koncem smlouvy uvolnili. Věřím, že ho v brzké době plnohodnotně nahradíme,“ prohlásil sportovní ředitel MFK Karviná Lubomír Vlk.

Baník mu zřejmě nabídl podmínky lepší. Sám Ndefe se na nové angažmá těší. „Je to pro mě velká výzva. Baník je pro mě v kariéře krok dopředu. Moje první zkušenost s ním se týkala fanoušků. Hned můj druhý zápas za Karvinou jsme hráli proti Ostravě doma, a když jsem vyšel na trávník a viděl tribunu za jednou z branek plnou fanoušků, vůbec mě nenapadlo, že by mohli patřit k hostům. Bylo to neuvěřitelné,“ vyznal se Gigli Ndefe.