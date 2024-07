Utkání 3. kola Chance Ligy mezi Karvinou a Baníkem, které je na programu v neděli, bude s největší pravděpodobností odloženo. Ligová fotbalová asociace k tomuto kroku přistoupí v případě, že Baník postoupí v 2. předkole Evropské konferenční ligy přes arménské Urartu.

Baník čeká odveta s arménským Urartu ve čtvrtek, při čemž Ostravané doma vyhráli jednoznačně 5:1. Jsou tak velice blízko postupu do 3. předkola Evropské konferenční ligy, kde by s největší pravděpodobností narazili na FC Kodaň. Tento scénář by znamenal, že se vzájemné úvodní střetnutí 3. předkola v Dánsku uskuteční na základě rozhodnutí UEFA již ve středu 7. srpna.

Baník proto zažádal o případné přeložení nedělního střetnutí 3. kola Chance Ligy na půdě Karviné, jehož plánovaný výkop je ve 20:00.

„Úspěch našich zástupců v předkolech evropských pohárů je pro český profesionální fotbal velmi důležitý, ať už z pohledu prestiže, zvýšeného zájmu, nebo finančních benefitů pro kluby i celou soutěž. Ligová fotbalová asociace se proto českým týmům bojujícím o postup do základní skupiny snaží vycházet vstříc. S ohledem na rozhodnutí UEFA, podle kterého by se utkání v Dánsku hrálo již ve středu, bude žádosti Baníku Ostrava o odklad vyhověno, pokud dokáže přes Urartu postoupit,“ řekl výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta.

O náhradním termínu utkání Karviná – Baník Ostrava bude rozhodnuto dodatečně.