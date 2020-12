Byl to on, kdo rozhodl sobotní utkání 13. kola FORTUNA LIGY v Příbrami. Třicetiletý záložník Karviné Lukáš Bartošák byl jediným úspěšným střelcem duelu u Litavky. Odchovanec Brumova se v mlžném oparu trefil ve 27. minutě, kdy pohotově dorazil střelu Haši, kterému připravil šanci efektivně napadající Qose.

Karvinští fotbalisté (v bílém) vezou těsnou výhru z Příbrami. Na snímku vlevo Lukáš Bartošák, autor jediného gólu. Gratuluje mu Roman Haša. Foto: Antonín Vydra | Foto: Deník / Martin Ruščin

„Jeli jsme sem s cílem zvítězit, což se nám podařilo, za to jsme rádi. Nebyl to hezký fotbal, ale na to se nehraje. Hraje se na body a my máme tři,“ vykládal na pozápasové tiskové konferenci Bartošák, který se vrátil do Karviné v létě po třech sezonách strávených ve Zlíně, se kterou si zahrál také Evropskou ligu a v roce 2017 vyhrál Česko-slovenský Superpohár.