Fotbalista Marek Hanousek mění klub. Devětadvacetiletý záložník končí v Karviné a odchází do Polska, kde bude působit v druholigovém celku Widzew Lodź.

Marek Hanousek v dresu Karviné. | Foto: Ivo Dudek

Do Karviné přišel Hanousek v červnu 2019 z Dukly poté, co Pražané spadli z první ligy. Ve Slezsku nebyl vytěžovaný, nakonec odehrál 34 zápasů a dal jeden gól. Po příchodu do Karviné podepsal tříletou smlouvu, za rok a půl však došlo k dohodě o jejím ukončení.