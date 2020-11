Karviná hlásí posilu! Do útoku přichází Slovák Čmelík, účastník MS do 17 let

Fotbalová Karviná hlásí novou posilu do ofenzivy. S klubem podepsal smlouvu do konce sezony jako volný hráč s následnou roční opcí čtyřiadvacetiletý slovenský útočník Lukáš Čmelík, účastník MS do 17 let.

Karviná hlásí novou posilu! Do útoku přichází Slovák Lukáš Čmelík. | Foto: MFK Karviná