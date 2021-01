Fotbalová Karviná představila novou posilu do obrany. Je jí devatenáctiletý řecký bek Stelios Kokovas, který naposledy působil v druholigové německé Bochumi. S vedením slezského klubu podepsal tříletou smlouvu.

Karviná hlásí posilu do obrany. Je Řek Kokovas náhradou za odcházejícího Ndefeho do Baníku? Foto: MFK Karviná | Foto: Deník / VLP Externista

„Stelios může hrát i stopera, my s ním ale počítáme na kraj hřiště. Je to levák s velkou perspektivou a myslím si, že má na to se v české lize prosadit,“ uvedl pro oficiální stránky klubu Lubomír Vlk, sportovní ředitel Karviné.