FOTO: Karviná se těší na ligu. Do přípravy se vrhla jako první, zatím bez posil

/FOTOGALERIE/ Do ligy se vracejí po roční přestávce a jako první mužstvo se na ni fotbalisté Karviné už začali připravovat. Kouč Tomáš Hejdušek ve čtvrtek dvě hodiny po poledni přivítal na úvodním tréninku třiadvacet hráčů. Chyběli jen brankář Vladimír Neuman, chystající se s reprezentací do 21 let na mistrovství Evropy do Gruzie, a Jan Žídek, který se k týmu připojí v pondělí.

