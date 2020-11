Ševci půjdou do utkání podpořeni cennou výhrou nad Plzní 1:0. „Ten výsledek mě překvapil, zvlášť po skvělém výkonu Viktorky a jasném vítězství nad Spartou. Zlín byl efektivní, ze dvou šancí dal jeden gól. Byli zalezlí, spoléhali na brejky a jeden jim vyšel. Na Plzni byla vidět chuť, určitě Zlín nepodcenili, přesto se stalo, že prohráli,“ vykládá Bielan.

„V kabině jsme se o tom bavili, že v Karviné je to pro nás nějaké zakleté, přesto i s Plzní klub doma několik let nevyhrál a teď se nám to povedlo prolomit. Tak proč neukončit i tuto sérii v Karviné? Myslím, že je právě nyní ten pravý čas. Věřím, že to poslední vítězství nad Plzní nám k tomu pomůže a dodá síly,“ hlásí zlínský útočník Antonín Fantiš.

Karviná se pokusí odčinit výpadek z Olomouce, kde prohrála 0:3. „Na Sigmě to byla výsledková facka. Po herní stránce to ale špatné nebylo. Měli jsme dost šancí, naopak Sigma byla efektivní. To je ale fotbal. Od Zlína čekáme, že bude poctivě bránit a sázet na brejky. Nikdy tady nepřijeli hrát otevřenou partii. A ani tentokrát se to nezmění,“ má jasno Bielan.

I přes prohru na Hané prožívá Karviná dobrý vstup do sezony. Deváté místo a zisk dvanácti bodů je toho důkazem. „Už nechceme hrát o záchranu a dívat se na týmy pod námi. Chceme spoléhat sami na sebe a nezatěžovat se výsledky soupeřů. Myslím si, že tuto sezonu máme mužstvo na to, abychom se nemuseli bát sestupu,“ dodává Marek Bielan.

Zajímavost na závěr. V kádrech obou mužstev jsou francouzští bratranci Soufiane a Youba Dramé. „Uvidíme, jestli vůbec do zápasu zasáhneme. Bylo by ale super, kdybychom se na hřišti aspoň na pár minut potkali,“ usmívá se karvinský obránce Soufiane Dramé, který už umí, na rozdíl od Youby, perfektně česky. „On spíš rozumí,“ uzavírá Soufiane Dramé.