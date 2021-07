„Utkání skončilo remízou podobně jako na jaře. Tentokrát to mělo jen opačný průběh. Na jaře jsme dotahovali my, teď Pardubice,“ začal s hodnocením na pozápasové tiskové konferenci trenér Karviné Jozef Weber.

„Měli jsme do utkání dobrý vstup a vše šlo naším směrem. Po vstřeleném gólu jsme mohli vycházet z bloku a přecházet do rychlého protiútoku. Ve druhé půli jsme měli další vynikající nástup, dostali jsme se do vedení 2:0 a skoro si dovolím říct, že jsme měli soupeře na kolenou,“ vykládal Weber.

„Pak ale přišel hloupý gól z odkopu a nedorozumění v obraně to celé otočilo. Musím se na celou tu situaci ještě jednou podívat, nicméně od snížení na 1:2 jsme měli najednou problémy odolávat tlaku soupeře. Před domácími klobouk dolů, protože se vybičovali k náporu, vyrovnali a přiznám se, že jsem měl v závěru obavu i o ten jeden bod,“ dodal Jozef Weber.

Pardubice – MFK Karviná 2:2 (0:1)

Branky: 64. a 75. Tischler – 6. z pen. Qose, 49. Papadopulos. Rozhodčí: Hrubeš - Horák, Caletka. ŽK: Tischler, Kostka – Siňavskij.

Pardubice: Letáček – Prosek (46. Sláma), F. Čihák, Toml, T. Čelůstka – Jeřábek – D. Kostka (60. S. Šimek), Beran, Tischler, Cadu (90. Halász) – P. Černý (60. Huf). Trenér: Krejčí.

Karviná: Neuman – Křapka, Santos, P. Buchta, Bartošák – Mangabeira, Nešický (81. Zych) – Čmelík (90+2. Jurásek), Qose (73. Stropek), Siňavskij (73. Mikuš) – Papadopulos (81. Svoboda). Trenér: Weber.