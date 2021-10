Domácí nenakoply ani pokuty, které v průběhu týdne rozdalo hráčům i realizačnímu týmu vedení slezského klubu. „První poločas byl nadějný. Brzy po začátku druhého ale převzala Boleslav iniciativu. Když jsme pak přežili jejich obrovskou šanci, tak jsme to měli dohrát do remízy,“ litoval Weber.

„Přišla neuvěřitelná série chyb, která vyvrcholila tím, že jsme úplně minuli balon. Ten gól na 0:1 znamená tragédii. Aspoň bod by nám pomohl. Hlavně pro psychiku hráčů,“ dodal Jozef Weber, který se vyjádřil i ke své budoucnosti.

„Pokuty v týdnu byly zasloužené. To, kde jsme, jde za mnou, je to moje zodpovědnost. O mém odvolání se bavit nechci, to je na lidech, kteří jsou v klubu nade mnou. Sám teď přemýšlím o tom, co se dá změnit, jak pokračovat,“ uzavřel Jozef Weber.

10. kolo FORTUNA:LIGY (3. 10. 2021):

Karviná - FK Mladá Boleslav 0:1 (0:0)

Branka: 81. Matějovský. Rozhodčí: Petřík - Antoníček, Vodrážka. ŽK: Bartl, Buchta, Qose - Šimek, Škoda, Matějovský, Hlavatý. Diváci: 2082.

Karviná: Bolek - Křapka, Santos, Buchta, Šehič (85. Svoboda) - Šindelář (85. Stropek), Qose - Mikuš (85. Sinjavskij), Bartl (65. Nešický), Bartošák - Papadopulos (75. Zych). Trenér: Weber.

M. Boleslav: Šeda - Suchý, Šimek, Karafiát - Douděra, Matějovský (85. Dancák), Hlavatý, Jurásek - Fila (65. Ladra), Škoda, Ewerton (90. Mašek). Trenér: Jarolím.