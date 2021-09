Severočeši zvítězili v lize po pěti zápasech a posunuli se v neúplné tabulce na 11. místo. Karvinští naopak dál čekají v aktuální ligové sezoně na první vítězství, v nejvyšší soutěži nevyhráli poosmé za sebou a jsou nadále čtrnáctí.

HLASY TRENÉRŮ:

Petr Rada (Jablonec): "Je to pro nás důležité vítězství v situaci, v jaké jsme byli. Byl jsem překvapený, že Karviná přijela s pěti vzadu a silným středem, nechali podobné rozestavení jako v zápase se Slavií. V prvním poločase jsme tam něco vyřešili blbě. Hosté měli břevno, my jsme tam byli nedůrazní. Zachránila nás tak i ofsajdová past. Dostali jsme se do vedení v nastavení první půle, což se nám stalo prvně. Gól do šatny nás uklidnil. Chtěli jsme být po změně stran ještě více aktivní. Pak se hrálo na soupeřově půlce, šance jsme měli, ale nic jsme nedotáhli do konce. Malínský, Zelený, Vaníček, mohlo být 2:0 a nás by to více uklidnilo. S první půlí nejsem tak spokojen, s druhou ano."

Jan Baránek (asistent Karviné): "Byl to pro nás smolný zápas, protože jsme si vytvořili více nebezpečnějších situací, gól nám nebyl uznán, pak jsme tam měli ještě břevno. Hlavně ale budeme hráčům vyčítat ztrátu ve středu hřiště při rozhodující brance, tam jsme to měli uhrát jinak. Druhý poločas byl Jablonec už více v klidu a ten poločas už nebyl z naší strany tak kvalitní směrem dopředu. Nebyli jsme prostě už tak nebezpeční. Naše série bez vítězství je nepříjemná, ale hráli jsme doposud se všemi čtyřmi účastníky evropských pohárů. Klíčový pro nás bude následující domácí zápas s Teplicemi."

7. kolo FORTUNA:LIGY (neděle 12. 9. 2021):

Jablonec – Karviná 1:0 (0:0)

Branka: 45.+3 Malínský. Rozhodčí: Batík – Kubr, Dohnálek. ŽK: Holík, Martinec – Papadopulos, Stropek, Buchta, Túlio, Qose, Bartošák. Diváci: 2468.

Jablonec: Hanuš – Libor Holík, V. Kubista, Zelený, Krob – Považanec – Pleštil (78. Martinec), Houska, Kratochvíl (84. Surzyn), Malínský (78. Vaníček) – Doležal (60. Nešpor). Trenér: Rada.

Karviná: Bolek – Křapka, Santos, S. Dramé (77. Zych), P. Buchta (90+2. Šindelář), Šehić (66. Bartl) – Túlio, Qose, Stropek (77. Svoboda), Bartošák – Papadopulos. Trenér: Baránek.