HLASY TRENÉRŮ

David Horejš (České Budějovice): „Byli jsme připraveni na to, že Karviná bude hrát z hlubokého bloku, a dokázali jsme obranu roztrhat. Navázali jsme na výkon z Plzně, když jsme v úvodu soupeře přehrávali. Měli jsme dvě šance, ale hráli jsme na riziko a soupeř toho využil. Cením si toho, že hráči zvedli hlavu a dokázali vývoj otočit, což pomůže sebevědomí. Doufám, že jsme si neproměněné šance schovali na příště. Věděli jsme, proč Van Burena chceme. Byl nebezpečný, nesmírně platný hráč, ale všichni dopředu podali velmi dobrý výkon.“

Jozef Weber (trenér Karviné): „Přežili jsme hrůzostrašných 13 minut. Paradoxně jsme šli do vedení, dali jsme krásný gól. Místo, aby nás to uklidnilo… Stává se nám to opakovaně, není to náhoda, spíš nedisciplinovanost hráčů. Není přece normální, abychom čtyřikrát v sezoně vedli a během několika minut soupeř vyrovnal. Měli jsme pak jen platonický tlak, nebyli jsme schopni jít s takovou agresivitou po gólu jako domácí. Byli sebevědomější a důraznější, takže vyhráli zaslouženě. Máme problém v defenzivě, někteří hráč si jdou jen zahrát. Nechci vynášet soudy, ale nikdo neudělá ten rozhodující půlkrok navíc.“

9. kolo FORTUNA:LIGY (sobota 24. 9. 2021):

České Budějovice – Karviná 3:1 (2:1)

Branky: 28. Van Buren, 35. Hora, 60. Mihálik – 26. Křapka. Rozhodčí: Szikszay – Podaný, Šimáček. ŽK: Novák, Čavoš – Qose. Diváci: 1673.

Č. Budějovice: Vorel – Sladký, Talověrov, Králik, Novák – Čavoš, Hellebrand (78. Škoda) – Van Buren, Hora (78. Javorek), Mršič (89. Brandner) – Bassey (57. Mihálik). Trenér: Horejš.

Karviná: Bolek – Mikuš, Santos, Šindelář, Křapka, Šehič – Stropek (79. Zych), Túlio (63. Qose) – Čmelík (30. Bartl), Bartošák (63. Sinjavskij) – Papadopulos. Trenér: Weber.