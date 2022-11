SRDJAN PLAVŠIČ

Srdjan PlavšičZdroj: FC Baník Ostrava

Záložník, 26 let

Bilance v lize: 8 zápasů, 691 minut, 2 góly a dvě asistence

Bilance v poháru: 3 zápasy, 209 minut, žádný gól, dvě asistence

Komentář Martina Lukeše: „To se povedlo, má v sobě schopnosti, které rozhodují zápasy. Je rozdílový a předváděl nadstandardní výkony, což vyvrcholilo zápasem s Bohemkou. Pokud by ho Baník pro jaro udržel, bylo by to super. Svou roli ale splnil, nebo dokonce předčil.“

Hodnocení Deníku: Úplný opak Cadua. Takhle má vypadat posila, která pozvedne tým. V osmi zápasech šestkrát hráč utkání. Srbský hračička vyniká svou technikou, rychlostí i myšlením. V počtu driblinků je pátý nejlepší v lize (71), v úspěšnosti je to horší (54,9%). Stejně jako v číslech gólů a asistencí, měl by být lepší. Proto to není úplně čistá jednička. Známka Deníku: 1.