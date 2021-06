„Samozřejmě, že už něco proběhlo, hecování k tomu patří. Vsázet se ale asi o nic nebudeme,“ usmál se Jan Baránek, který se z Akademie Baníku přesunul do realizačního týmu ostravského áčka v této sezoně. „Věřím, že se rozloučíme vítězně,“ pokračoval Baránek.

Půjde o premiérovy střet s jeho otcem. „Ano, bude to poprvé,“ přitakává Jan Baránek starší, který podzimní první derby, jenž skončilo bezbrankovou remízou, stihnout nemohl. Do Karviné totiž přišel s Jozefem Weberem až na konci letošního března po odvolání Juraje Jarábka.

Jediná věc ho mrzí. Raději by viděl syna v akci přímo na trávníku. „Bylo by lepší, kdyby byl na hřišti. Měl výborně nastartovanou kariéru, ale zranění kolena mu vystavilo stopku,“ připomněl Jan Baránek starší dobu, kdy se jeho syn po přestupu z Baníku do Plzně ve Viktorii vážně zranil.

„Je pro něj velká škoda, že v jeho letech už působí na trenérské židli. Na dvacet až třicet minut si chodí občas zahrát nižší soutěž za Bolatice, s tím kolenem to ale není jednoduché ani v rekreačním sportu,“ dodal Jan Baránek starší, který si zahrál nejvyšší domácí soutěž ve Vítkovicích, Drnovicích, Baníku Ostrava a v Opavě.