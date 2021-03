V případě Slezanů se ukázalo, že jim to proti Pražanům v Ďolíčku dlouhodobě nejde. Jejich střelecký půst na tamním hřišti se prodloužil na 322 minut. Svěřenci trenéra Juraje Jarábka se hledají, v posledních pěti duelech získali jen dva body.

„Není to vůbec dobré, je na nás nějaká deka. Náš výkon je zklamáním, není moc co hodnotit. Musíme s tím rychle něco udělat, protože takhle to dál nejde. Brzy jsme dostali gól a táhlo se to s námi celé utkání,“ řekl smutný kouč Karviné Jarábek.

„Připsali jsme si jednoznačné vítězství, které orámovaly branky na začátku utkání a v jeho závěru. Jen naše produktivita nám zabránila v tom, abychom rozhodli zápas dříve a uklidnili se. Hráli jsme zezadu spolehlivě a nevzpomínám si na nějakou příležitost Karviné. Výhra je zasloužená a důležitá,“ uzavřel trenér Bohemians Luděk Klusáček.

Bohemians – MFK Karviná 2:0 (1:0)

Branky: 3. Schumacher, 88. Bartek. Rozhodčí: Proske – Kotík, Vaňkát. ŽK: Květ – Tavares, Santos, Herc. Bez diváků.

Bohemians: Le Giang – Dostál, Köstl, Bederka, Vondra – Hronek, Ljovin, Květ (89. Jindřišek), Schumacher (83. Keita) – Puškáč (68. Bartek), Necid (83. Vaníček). Trenér: Klusáček.

Karviná: Bolek – Jursa, Santos, Šindelář, Mazáň (60. Čmelík) – Mangabeira (60. Siňavskij), Smrž – Tavares (59. Haša), Herc, Bartošák – Papadopulos. Trenér: Jarábek.