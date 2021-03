Věřili, že by mohla fotbalistům Mladé Boleslavi ještě vydržet nepohoda, která je provázela. Středočeši do neděle nevyhráli už dvanáct zápasů v řadě, proti Karviné se ale dočkali. Slezané totálně propadli v prvním poločase, a proto prohráli duel 21. ligového kola 0:2.

Brankář fotbalistů Karviné Petr Bolek. | Foto: Ivo Dudek

„Rozhodla první půle, ve které jsme vyhořeli,“ řekl zkušený gólman Karviné Petr Bolek, kterého překonali během úvodní půlhodiny Ladra z penalty a následně Zmrhal. „Byl to nejhorší poločas za dobu, co jsem v Karviné. Neumím si to vysvětlit,“ krčil rameny zklamaný Bolek.