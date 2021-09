Ten se vrací na lavičku po dvouzápasové stopce za vyloučení v utkání se Slavií. „Jsem rád, že budu zase s kluky a budou cítit mojí podporu. Na tribuně je to jiné. Doufám, že jsem to zažil poprvé a naposledy,“ dodal Jozef Weber.

„Před Dynamem je potřeba mít velkou pokoru. Vedení klubu přivedlo výborné hráče jako Van Buren, Hora, Mihálik, Hellebrand, Michal Škoda. Tím ale neříkám, že tam nechceme uspět. Věřím, že na to máme,“ řekl trenér Karviné Jozef Weber.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.