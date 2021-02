„Když se budeme bavit o průběhu derby, tak ten jsme si představovali jinak. Koncept mám vůbec nevyšel. Chtěli jsme být aktivní, opak byl ale pravda. Opava hrála výborně, v plném pohybu, presovala nás, byla fotbalová,“ uznal trenér Karviné Juraj Jarábek.

„Poločas jsme ustáli, soupeř tam měl několik nebezpečných standardek, my naopak jejich branku neohrozili. Když je poslal Nešický do vedení, prostřídali jsme a zápas otočili. Důležité bylo vyrovnání, ten gól byl fantastický,“ chválil Jarábek hlavičku Papadopulose, který se vrátil do sestavy po karetním trestu.

„Mišo je gólový, je mužem momentu. Dostal krásný centr a zavěsil se tam. Takhle to má vypadat. Bylo klíčové, že jsme vlastně z vůbec první šance dokázali vyrovnat. Tam se to zlomilo. Nadechli jsme se a zápas ještě zvládli,“ vykládal Jarábek.

V 82. minutě přidal pojistku na 3:1 Qose, který proměnil penaltu. Ta se ale musela opakovat. První panenkovský pokus totiž Fendrich vystihl a chytil. Sudí si však všiml jeho předčasného vyběhnutí a nařídil pokutový kop znovu. A to už Qose nezaváhal. „Naštvalo mě, jak ho poprvé kopl. Zahrál si s našimi nervy, byly tam emoce, ale to k fotbalu patří,“ pokračoval Jarábek.

Přes dvoubrankové vítězství měl k výkonu nejednoho hráče výhrady. „Někteří kluci jsou hlavami jinde, musí spadnout z hrušky dolů. Máme v kádru 24 hráčů, každý bojuje o místo v sestavě a musí si ho zasloužit. V prvním poločase nebyly některé výkony vůbec dobré,“ zlobil se Jarábek.

Toho naopak potěšila hra Brazilce Tavarese, který stejně jako v Teplicích skóroval. „Měl těžké zranění, natržený zadní sval a dlouho se léčil. Teprve dva měsíce je fit. Je to zajímavý fotbalista, který má obrovský potenciál. Je jen na něm, jak se bude prezentovat dál. Může z něj být opravdu dobrý a hlavně platný hráč,“ dodal Juraj Jarábek.