Ten bude na lavičce zaskakovat za hlavního kouče Webera, který si odpykává dvouzápasový trest za vyloučení v utkání se Slavií. „Pořád jsem asistent. Jediný rozdíl bude v tom, že on bude na tribuně a já na lavičce,“ dodal Jan Baránek starší.

„Jablonec je velice kvalitní tým, který má výbornou útočnou fázi. Doma je velice silný. Asi budou trochu pod tlakem, ale to my jsme také. Nemáme tolik bodů, kolik jsme si představovali,“ řekl asistent Karviné Jan Baránek starší.

/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Karviné se po reprezentační pauze opět zapojí do ligových bojů. Svěřenci trenéra Jozefa Webera se představí v neděli na hřišti Jablonce v duelu 7. kola. Souboj třináctého se čtrnáctým začíná na Střelnici v 16 hodin.

