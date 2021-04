Slezané získali pod Weberem ve třech zápasech sedm bodů, naposledy přehráli České Budějovice 3:0. Na brzké trefy Qoseho a Herce navázal v nástupu do druhého poločasu Santos. Brankář Ciupa udržel svou premiérovou nulu v nejvyšší soutěži.

„Říkali jsme si, že na začátku druhého poločasu nesmíme dostat gól. To se nám povedlo. Sami jsme hned dali třetí, což nás uklidnilo,“ řekl po sobotním mači s Jihočechy záložník Lukáš Bartošák, autor jedné asistence. „Pak jsme přestali chvíli hrát, ale těší mě, že jsme pro Cipise udrželi čisté konto, což je důležité,“ usmíval se třicetiletý Bartošák, který mluvil o brankáři Ciupovi.

Karvinští věří v úspěch i na severu Čech. „Dokázali jsme obstát v části zápasu proti Plzni a čeká nás podobný soupeř. Věřím, že to zvládneme ještě líp a že mu dokážeme konkurovat třeba ještě lépe a déle než Viktorii,“ připomněl karvinský kouč Weber nedávnou domácí remízu 1:1 se Západočechy.

Jablonec je favorit, to je jasné, lehké to ale mít nebude. „Hrajeme doma, chceme vyhrát, ale čeká nás kvalitní soupeř, který má také dobrou šňůru. Trenér Weber v Jablonci působil, zná to tu. Bude to těžké utkání. Na psychiku možná ještě těžší než to se Spartou a Plzní,“ prohlásil před zápasem zkušený trenér Jablonce Petr Rada.