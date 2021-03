V dosavadních šesti zápasech v Ďolíčku uhráli jen dva body při skóre 2:11. Gól tam nedali už 232 minut. Poslední dva vzájemné zápasy tam skončily bezbrankovou remízou. „Myslím, že gól už padne a doufáme, že ho jako první vstřelíme my. Venku nehrajeme špatný fotbal. Cílem bude neprohrát a udržet Bohemku pod námi,“ řekl pro klubový web asistent Karviné Marek Bielan.

Druhou stovku ligových zápasů může načít karvinský kapitán Michal Papadopulos. „Je úsměvné, že jsem na tu stovku startů dosáhl až v pětatřiceti letech, přestože se to dá klidně zvládnout do třiadvaceti. Ale samozřejmě je to pěkná meta, protože jsem toho přeci jen v české lize tolik neodehrál,“ usmál se Michal Papadopulos, který odehrál sté utkání v nejvyšší české soutěži minulý týden doma proti Brnu. Na svém kontě má 25 gólů.