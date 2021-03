Karviná začala dobře a už v 11. minutě vedla. Po sérii odrazů a nedůsledností brněnské obrany se dostal míč na hranici penaltového puntíku k volnému Tavaresovi, který ho uklidil k pravé tyči přesnou přízemní střelou.

Okamžitě mohli na druhé straně odpovědět aktivní Růsek s Pernicou, kteří ale Bolka neprostřelili. Domácí gólman se vytáhl znovu ještě před pauzou, když zastavil povedenou ránu Štepanovského. Ta mířila do horního rohu.

Jihomoravané se dočkali v 66. minutě. Po centru Pachlopníka z levé strany se v malém vápně nejlépe zorientoval Pernica a hlavou srovnal. V 89. minutě mohl dokonat obrat Růsek, který z hranice šestnáctky jen těsně minul.

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "Těžký zápas pro oba týmy. Na hřišti to byl boj o každý centimetr. Ujali jsme se vedení po pěkné akci, kdy se prosadil Tavares. Brno bylo se svým systémem 3-5-2 dál aktivní. My jsme se za stavu 1:0 stáhli, ale nechtěli jsme až tak hluboko. Soupeř tam měl nějaké náznaky, ustáli jsme to a do druhého poločasu si řekli, že chceme Brno výše napadat, což se nám dařilo. Ač se nehraje na kdyby, škoda naší brejkové situace, kdy jsme šli díky Hercovi a Tavaresovi dva na jednoho. To se mělo vyřešit lépe. Zápas bychom zavřeli a byli bychom veselejší. Bohužel jsme však museli střídat Mikuše a při standartce tam trochu zaspal Sinjavskij rozehrávku na krátko a neuhlídaný Pernica vyrovnal. Bylo vidět, že oba týmy chtěly vyhrát, měli jsme nějaké náznaky, své šance mělo i Brno, takže si nakonec myslím, že je to zasloužená remíza. Tento bod musíme brát."

Richard Dostálek (trenér Brna): "Se vstupem do utkání jsem nebyl spokojen. Prvních deset dvanáct minut byl balon na těžkém terénu hodně ve vzduchu, byl to samý souboj a my jsme neměli dobře pokrytý střed pole, abychom sbírali odražené míče. To nás asi nejvíc brzdilo, abychom šli do protiútoku. Postupem času se však náš výkon začal zvedat a soupeře jsme přehráli. Myslím, že jsme měli více příležitostí ke vstřelení branky. Fotbal se ale hraje na góly a my dnes dali jen jeden, takže si odvážíme pouze bod. Beru tento zápas jako ztrátu, protože jsme ukázali sílu a soupeře přehráli. Bohužel jsme ale doplatili na menší efektivitu."

MFK Karviná – Zbrojovka Brno 1:1 (1:0)

Branky: 11. Tavares – 66. Pernica. Rozhodčí: Franěk - Horák, Vodrážka. ŽK: Jursa, Mangabeira - Hlavica, Fila. Bez diváků.

Karviná: Bolek – Jursa, Santos, Šindelář, Bartošák – Smrž (74. Qose), Mangabeira – Mikuš (47. Siňavskij), Herc (90+2. Kokovas), Tavares (74. Haša) – Papadopulos (90+2. Janečka). Trenér: Jarábek.

Brno: Floder – Šural, Hlavica (46. Dreksa), Pernica – Štepanovský (64. Reiter), Bariš (64. Přichystal), Sedlák, Moravec, Pachlopník – Růsek, Hladík (46. Fila). Trenér: Dostálek.