„Kolenem jsem se ho ani nedotkl. Odehrál jsem míč, který ho následně trefil do nosu. Moje koleno v tom nehrálo vůbec žádnou roli. Kdyby ano, tak by Ondra dopadl špatně,“ pokračoval Bolek.

Bezprostředně po utkání se sešívanými se domníval, že to ani nebylo na vyloučení. „I lavička Slavie se tomu divila. Každopádně podle výkladu pravidel, která jsem v posledních dnech studoval, byla červená karta asi oprávněná,“ uznal 36letý Bolek.

Petr Bolek šel do toho zákroku mimo vápno snad ještě nebezpečnějším způsobem než kdysi Toni Schumacher, neblahé paměti, proti Battistonovi.

Nechápu, proč si takhle zjevnou ČK musí sudí Pechanec nechat radit od videa.

A počítám, že Bolek bude Karviné scházet odhadem 3-5 zápasů. — Luděk Mádl (@LudekMadl) January 24, 2021

Zkušeného gólmana, pro něhož to bylo první vyloučení v lize, hysterie okolo jeho zákroku zamrzela. „Video je průkazné, soustředil jsem se na odkop balonu, kolenem jsem ho nezasáhl. Vyhodnotilo se to jako nebezpečná hra, v pořádku," podotkl Bolek.

„Nevadí mi názory na sociálních sítích, každý má právo se vyjádřit, ale aby se psalo, že jsem protihráče surově udeřil do hlavy? To vyznívá hrůzostrašně. Mrzí mě, jak to bylo prezentováno,“ dodal Petr Bolek.

Paradoxem je, že Bolek dostal červenou kartu, aniž by Lingra zranil, po blikanci Schumachera, který Battistona téměř zlikvidoval, se ani nepískal faul. Francouzský obránce měl vyražené dva zuby, zlomená tři žebra a pochroumaný krční obratel.

Platini uvedl, že si myslel, že je Battiston mrtvý, protože neměl puls a byl bledý. Schumacher se o stav zraněného hráče nestaral, po utkání prohlásil, že mu zaplatí zubaře a okamžitě se stal ve Francii nejnenáviděnějším mužem. Omluvil se až později. Battiston se ze srážky zotavil.

FAUL PETRA BOLKA (v čase 2:05):

Zdroj: Youtube

FAUL HARALDA SCHUMACHERA:

Zdroj: Youtube