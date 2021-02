„Zápas jsem viděl, byl bojovný a vyrovnaný, což dokresluje i neproměněná penalta zlínského Poznara v závěru. Celkově patří Liberec do české špičky, pyšní se spolu se Slováckem a Baníkem druhou nejlepší obranou v celé lize. Předpokládám, že z právě z obrany budou vycházet i u nás a zároveň spoléhat na rychlé brejky nebo standardní situace,“ řekl pro klubový web trenér MFK Jarábek.

„K těm standardkám si ještě něco řekneme. Hráče budeme právě na ně upozorňovat. Očekávám, že to bude o bojovnosti, než o nějaké kráse. Asi k tomu bude vybízet i terén, přeci jen je únor a na nějaký líbivý fotbal to nevidím,“ upozorňuje dopředu Jarábek, který by byl rád, kdyby se již neopakovaly minely v obraně, které mužstvo nakupilo na Letné.

A v čem je jinak síla Slovanu? „Má dva kvalitní gólmany, obrana hraje dlouhodobě spolu. Uvidíme, jak to dopadne s Koscelníkem, kterého řeší disciplinárka. A dopředu? Mosquera, Pešek, Mara či sedmigólový Rabušic. To jsou všechno borci, kteří pomohli Liberci na podzim do skupinové fáze Evropské ligy. Kvalitu mají obrovskou,“ uznává Juraj Jarábek.

Zajímavé bude sledovat, koho postaví mezi karvinské tyče. Posledně na Spartě se tam totiž postavil Petr Bolek a jistotou moc neoplýval. Že by opět dostal šanci Jiří Ciupa?