Derby mezi Karvinou a Opavou okoření 18. kolo fotbalové ligy. Mužstva, která čekají v roce 2021 na vítězství, potřebují bodovat. Zejména Opavě už bliká červená kontrolka, vždyť je poslední. Duel začne v sobotu v 16 hodin.

SFC Opava-MFK Karviná 1:2 (utkání 2. kola ligy, 29. 8. 2020). | Foto: Deník / Petr Widenka

„Zápas proti Opavě je pro nás velice důležitý, a to i po psychické stránce. Když vyhrajeme a budeme na čtyřiadvaceti bodech, tak to bude skvělé. Klukům věříme, bude to hodně o hlavě,“ řekl pro klubový web asistent karvinského trenéra Marek Bielan.