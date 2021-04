„Na hráčích byla zkraje týdne znát úleva, vyhrálo se po šesti zápasech. Za sebe můžu říct, že je příjemné, když se vám podaří hned v úvodu angažmá vyhrát přípravný duel a následně i první soutěžní ligový zápas. Věřím, že v podobném duchu budeme pokračovat. Kluci ukázali, že kvalitu mají,“ řekl pro klubový web Jozef Weber.

„Plzeň avizuje, že se chce vrátit na horní příčky v tabulce a dělá pro to všechno. Myslím si, že jejich výkony tomu odpovídají a opravdu mají vzestupnou tendenci. Pro nás to nebude vůbec snadné a přiznávám, že bych si pro svoji obnovenou premiéru na domácím stadionu přál lehčího soupeře. Ale nedá se nic dělat, pokud chceme s Plzní uspět, budeme muset podat ještě lepší výkon než v neděli ve Zlíně,“ prohlásil Weber.

Zajímavostí je, že z Karviné odcházel právě po duelu s Plzní, který se hrál 27. října 2017. Slezané ho tehdy prohráli 1:3. „Vybavuji si, že to byl kvalitní zápas. Prohráli jsme 1:3, Tomáši Wágnerovi neuznali regulérní gól na 2:2 a následně jsme inkasovali třetí gól. Kéž by to v sobotu bylo stejně kvalitní utkání, akorát s lepším koncem pro nás,“ dodal Jozef Weber.