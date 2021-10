Slezané prožívají katastrofální vstup do nejvyšší soutěže. V devíti zápasech získali pouhé čtyři body, navíc jsou jediní, kteří ještě nevyhráli. Další utkání odehraje Karviná v neděli proti Mladé Boleslavi. Souboj šestnáctého s dvanáctým začne v 16 hodin.

„Výši sankce nebudeme komentovat. Můžu ale slíbit, že všichni uděláme maximum pro to, abychom se co nejdříve dostali z nelichotivého posledního místa v tabulce a aby se celkově zlepšil herní projev,“ řekl Lubomír Vlk, sportovní ředitel MFK Karviná.

