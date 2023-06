/FOTOGALERIE/ Coby kapitán pomohl fotbalistům Karviné k návratu do ligy, po zvládnutí mise oznámil: končím! Útočník Michal Papadopulos dal sbohem profesionální kariéře. Ve 38 letech. „Nikdo už mě nepřemluví, je to definitivní,“ prohlásil bývalý reprezentant, který oblékal v minulosti dresy Baníku Ostrava, Leverkusenu či Arsenalu.

Fotbalisté MFK Karviná porazili v posledním zápase sezony Třinec 1:0, vyhráli druhou ligu a vybojovali postup do první. Vlevo Michal Papadopulos. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Karvinský klub připravil pro ostravského rodáka speciální rozlučku. Ještě během klíčového zápasu s Třincem vytvořili spoluhráči i členové realizačního týmu přímo na hřišti v nastaveném čase uličku, kde se se svým střídajícím lídrem naposledy objali a popřáli mu štěstí. To už vedla Karviná 1:0, k jistotě postupu jí přitom stačil bod.

„Bylo to nečekané a symbolické zároveň. Jsem za to týmu vděčný. Byl jsem dojatý, slzy jsem měl na krajíčku, hodně mě to potěšilo. Říkal jsem si, že bych rád zakončil kariéru výhrou a postupem. A to se povedlo. Musím speciálně poděkovat Danovi Bartlovi, že dal ten vítězný gól. Je to můj nejlepší kámoš, dal mi krásný dárek,“ usmíval se Papadopulos.

Sám mohl deset minut před koncem ještě za bezbrankového stavu otevřít skóre utkání. Po otočce pálil dobře na zadní tyč, gólman Třince však jeho střelu pohotově nohou vykopl. „Byla by to hezká tečka, ale člověk nemůže chtít všechno. V sezoně jsem toho kvůli zdravotním problémům moc neodehrál, hlavně kluci zaslouží absolutorium,“ smekl Papadopulos.

„Je to euforie. Je krásné, že jsme postoupili, byl to po celý rok náš hlavní cíl. I když cesta nebyla vůbec lehká, splnili jsme to jako tým. Udělali jsme od zimy kus práce, máme nejvíce bodů, doma jsme prohráli jen jednou, tak jsem rád, že jsme to zvládli. A že liga příští rok zase bude v Karviné. Mám z toho dobrý pocit,“ vykládal Papadopulos.

Na profesionální úrovní s fotbalem končí. „Zdravotní stav mi to už nedovolí. To koleno, které mě už delší dobu trápí, není dobré. Navíc si už na ligu ani nevěřím. Mám rodinu, děti, chci se teď věnovat hlavně jim. Amatérsky si ještě rád zahrát půjdu, fotbal je moje celoživotní láska, ale to je vše,“ dodal Michal Papadopulos, kterého lanaří Řepiště.