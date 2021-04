Karviná si po změně stran vypracovala hned několik šancí, ale žádnou neproměnila. Proti byl vždy skvěle chytající Šiman. Ten se naposledy vytáhl v šesté minutě nastavení, kdy vyrazil po přesném centru Bartošáka z levé strany důraznou hlavičku Haši na roh.

Slezané padli podruhé v řadě, když se jim nepodařila odčinit porážka 0:3 z Jablonce. Svěřenci trenéra Jozefa Webera přestali dávat góly. Střelecká nemohoucnost se po víkendu prodloužila už na 224 minut. Naposledy skórovala Karviná doma proti Českým Budějovicím.

HLASY TRENÉRA:

Jozef Weber (trenér Karviné): "Prohra je pro nás zklamání. Řekli jsme si ale o ní výkonem v první půli. Po zkušenosti s Jabloncem jsme chtěli do utkání vstoupit lépe a byla tam i slušná pětiminutovka. Pak ale přišla podobná situace, ze které Příbram udeřila také proti Zlínu, a inkasovaný gól nám hodně zkomplikoval situaci. Do druhé části jsme proto udělali změny v rozestavení, zrychlili hru a dostávali jsme se do šancí. Nebylo nám však přáno a již dvě utkání jsme nevstřelili branku, což mě trápí, protože chceme hrát útočně. Na druhou stranu to ale byl typ zápasu, že i kdybychom hráli dalších 30 minut, tak bychom gól asi nevstřelili."

Jozef Valachovič (trenér Příbrami): "Za toto vítězství jsem hodně rád. Do zápasu jsme vstoupili, jak jsme chtěli a první poločas byl v našem podání v pořádku. Dostávali jsme do přečíslení, měli šance na skórování a jednu z nich jsme i dobře vyřešili, kdy hráči využili rychlonohého Lubegu. Jsem rád, že se mu podařilo skórovat už ve druhém zápase po sobě. Ve druhé části domácí prostřídali, byli aktivnější a my se dostali pod tlak. Po chybě při naší standardní situaci jsme navíc dali soupeři možnost hrát v početní výhodě. Následně to už bylo z naší strany o morálu. Přestože jsme se snažili hráče v pokutovém území dobře přebírat, domácí si vypracovali nějaké možnosti. Podržel nás ale brankář Šiman a já jsem za tyto body rád."

MFK Karviná – Příbram 0:1 (0:1)

Branka: 12. Lubega. Rozhodčí: Černý – Dresler, Váňa. ŽK: Dramé, Mikuš – Šiman. ČK: 72. Nový (Příbram). Hráno bez diváků.

Karviná: Ciupa – Mikuš, Šindelář (84. Janečka), S. Dramé (46. Haša), Mazáň (46. Jursa) – Mangabeira, Qose – Siňavskij (67. Ostrák), Čmelík, Bartošák – Papadopulos. Trenér: Weber.

Příbram: Šiman – Nový, O. Kingue, S. Kingue, Mezera – T. Pilík, Zorvan (73. Kvída), Tregler, Obdržal (89. Voltr), Antwi (64. Vávra) – Lubega. Trenér: Valachovič.