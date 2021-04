Odčinit propadák 0:3 z Jablonce budou chtít fotbalisté Karviné v nedělním utkání 29. ligového kola proti zachraňující se Příbrami (14). „Všichni si uvědomujeme, že v Jablonci jsme dostali facku,“ řekl karvinský asistent Jan Baránek.

Karvinští fotbalisté (v bílém) hrají v neděli s Příbramí. | Foto: Deník/Martin Ruščin

„Nevím, co jsme si mysleli, byl to od nás hodně špatný výkon. Mohli jsme být rádi v půli za těch 0:3. Jablonec nás přehrával ve všem. Nic kladného tam nebylo. Nevidím každému do hlavy, ale jevilo se to tak, že předešlé tři zápasy, které jsme zvládli, jsme zahodili. Vypadalo to odevzdaně,“ uznal stoper Karviné Martin Šindelář.