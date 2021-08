Karviná prožívá mizerný vstup do sezony. V pěti dosavadních duelech nejvyšší tuzemské soutěže uhrála pouze dva body a je předposlední. Hůř už je na tom jen Liberec, který odovlala trenéra Hoftycha. V posledních třech střetnutích navíc MFK pokaždé padl. V Plzni (0:2), se Zlínem (2:3) a na Spartě (0:2).

Slezané mají přesto v plánu uřadující české šampiony pozlobit. „Ve hře Slavie se těžko hledají slabiny. V žádném případě se ale nevzdáváme. Umíme hrát nadstandardně a podat koncentrovaný výkon, abychom je potrápili,“ řekl pro klubový web trenér Karviné Jozef Weber.

Ten pozorně sledoval výkony i výsledky Pražanů. Ti naposled vypadli z Evropské ligy po porážce s Legií. „Po utkání ve Varšavě jsem četl vyjádření trenéra Trpišovského, že mezi Evropskou a Konferenční ligou zas takový rozdíl není. A já s nim souhlasím,“ pokračoval Weber.

„Obrovský rozdíl je mezi Ligou mistrů a Evropskou ligou. Nějaké zklamání u nich převažovat asi nebude. Pořád je to evropský pohár, šest jistých zápasů s vidinou dostat se do jarní fáze. To je bude dál motivovat. Určitě nejsou tak zklamaní jako v Plzni,“ dodal Jozef Weber.