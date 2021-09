Slezany poslal ve 27. minutě do vedení Michal Papadopulos, ještě do pauzy otočili stav Ivan Schranz s Tarasem Kačarabou. Domácí Antonín Svoboda v 55. minutě srovnal, za deset minut vrátil Pražanům náskok střídající Ibrahim Traoré, ale v první minutě nastavení rozhodl o dělbě bodů další střídající hráč Kacper Zych.

Slávisté protáhli svoji rekordní sérii bez porážky v nejvyšší soutěži na 51 utkání, ale jako poslední tým poprvé v této ligové sezoně ztratili body. Obhájce titulu má k dobru odložený zápas s Olomoucí a v tabulce mu patří třetí místo za Spartou a Plzní. Karviná bodovala poprvé po třech kolech a poskočila na 14. místo.

Trenér Slavie Trpišovský udělal z různých důvodů pět změn oproti čtvrtečnímu zápasu s Legií. Kvůli problémům s kolenem chyběl kapitán Bořil, volno dostal Stanciu. Premiéru si v sestavě Pražanů odbyl švédský obránce Ousou, jedna z letních posil.

Karvinští nastoupili s pětičlennou defenzivou a v úvodu byli překvapivě lepší. Nakonec vybojovali alespoň bod, který jim zajistil v nastavení mladý talentovaný polský útočník Zych. Pro Karvinou jde o velký úspěch, který se jim v těžkých časech hodí.

HLASY TRENÉRŮ

Jozef Weber (Karviná): "Viděli jsme nadprůměrné ligové utkání. Proti velké kvalitě bojovalo mužstvo s velkým srdcem a skončilo to zaslouženou remízou. Chtěli jsme do toho vstoupit agresivně, s presinkem. Hráči bojovali, získávali jsme balony. Prvních 15 až 20 minut jsme Slavii i trochu překvapili. Dostali jsme se do vedení, pak se projevila kvalita Slavie. Dostávali se za nás přes střed kolmicemi, dostali jsme z toho branku, ale spíš mě mrzí druhá branka. Tři minuty jsme čekali na střídání soupeře a pak jsme neuhlídali standardku. Naše chyba. Ve druhé půli byl výkon hektický, udělali jsme spoustu změn v rozestavení. Jsem rád, že jsme se do toho vrátili výsledkově. Jak na 2:2, tak na 3:3. Myslím, že jsme si to dnes zasloužili. Hráči se vydali. Mrzí mě jen to, že jsme s takovým entuziasmem nehráli předchozí domácí utkání."

Jindřich Trpišovský (Slavia): "Šest gólů, hodně šancí. Na druhou stranu deset zákroků, které do fotbalu nepatří. Velký boj, dobrý fotbal, dobrá podívaná pro lidi. Představoval bych si ale, že tam bude míň faulů, že hra bude plynulejší. Myslím, že jsme dnes na víc než remízu neměli. Remíza je na jednu stranu zasloužená, na druhou stranu jsme dvakrát vedli a měli jsme to dohrát. Karviná si ale za ty šance a důraz, který vyvinula, vyrovnání zasloužila. Možná měla i více šancí než my. Vyrovnaný zápas, který jsme měli dohrát i v tom stavu, ve kterém jsme byli. I přes to, že výkon byl, jaký byl, jsme zápas dokázali otočit. A pak dostaneme gól po takovéhle situaci v nastavení. Pro nás samozřejmě zklamání."

6. kolo FORTUNA:LIGY (neděle 29. 8. 2021):

MFK Karviná - Slavia Praha 3:3 (1:2)

Branky: 27. Papadopulos, 55. Svoboda, 90.+1 Zych - 35. Schranz, 45. Kačaraba, 65. Traoré. Rozhodčí: Julínek - Hájek, Hurych - Pechanec (video). ŽK: Šehič, Papadopulos, Bartošák, Stropek, Weber (trenér), Baránek (asistent trenéra) - Ousou, Traoré, Ekpai. ČK: 62. Weber. Diváci: 3680.

Karviná: Bolek - Křapka, Santos, Šindelář, Dramé, Šehič - Svoboda (70. Sinjavskij), Stropek (90.+3 Buchta), Qose, Bartošák (81. Zych) - Papadopulos. Trenér: Weber.

Slavia: Kolář - Ousou (46. Traoré), Kúdela (45. Zima), Kačaraba, Oscar - Samek (72. Hromada), Holeš - Ekpai, Lingr (80. Madsen), Schranz - Tecl (72. Krmenčík). Trenér: Trpišovský.