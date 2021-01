„Hráli jsme proti nejlepšímu českému klubu a černému koni Evropské ligy. Slavia ukázala kvalitu, ale my se určitě nemusíme za náš výkon stydět. V závěru po snížení jsme věřili, že bychom se ještě mohli dostat do nějakých situací, proto jsme vysunuli Eduarda, ale bohužel vzápětí jsme inkasovali třetí gól a bylo rozhodnuto,“ řekl trenér Karviné Juraj Jarábek.

„Zvolili jsme taktiku, o které jsme si mysleli, že by na ně mohla platit. A to se v prvním poločase povedlo. Hráli jsme z bloku, aktivně a vyráželi do rychlých protiútoků. Za celou první půli jsme Slavii nepustili do jediné vážnější situace,“ pochvaloval si Jarábek.

Po změně stran už ale sešívaní dominovali. Trefili se Sima, Kuchta a v závěru Olayinka. Domácí snižovali v 82. minutě z penalty zásluhou Qoseho na 1:2. „V poločase jsme hráče nabádali, aby vydrželi a byli ještě aktivnější směrem dopředu. Bohužel přišel taková stupidní první gól,“ zlobil se Jarábek.

Míč po rohu Stancia proletěl až na zadní tyč, kde ho Hovorka přiťukl osamocenému Simovi.. A ten už měl snadnou práci. „Hráči byli dobře připraveni. Věděli, že Slavia to zahrává z devadesáti procent na první tyč. Bohužel to prošlo, oni to zavřeli a stav byl 0:1,“ vykládal Jarábek.

„Trochu jsme to pak otevřeli a měli tam pár nadějných akcí. Hráče jsme upozorňoval na to, že má soupeř výborný přechod do útoku. No a my uděláme chybu před šestnáctkou, přišla ztráta, nedostoupení od stoperů, brejk a gól Kuchty,“ pokračoval Jarábek.

„Pak nám pomohl VAR, penalta a snížení na 1:2. Věřil jsem, že se třeba ještě do něčeho dostaneme, místo toho jsme dostali třetí branku. Slavia ukázala sílu a kvalitu. Zase jsme z toho vyšli naprázdno. V Teplicích musíme zabrat,“ dodal Juraj Jarábek, který se bude muset na Stínadlech obejít bez zkušeného gólmana Petra Bolka, který byl v nastavení vyloučen.