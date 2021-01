Tohle je výzva jako hrom! Fotbalisté Karviné se v sobotu 23. ledna postaví na domácím stadionu našlapané Slavii Praha, úřadujícímu mistrovi, který momentálně vede ligu o šest bodů. Utkání proti českému gigantovi začíná v 18.30 hodin.

Fotbalisté Karviné se naposledy střetli se Slavií na začátku prosince 2019 v Praze, kde prohráli 0:2. Jak se jim povede v sobotu 23. ledna 2021 na domácím hřišti? Foto: Michal Chadim | Foto: Deník / Martin Ruščin

„Přijede k nám nelepší tým Česka s výborným kádrem. Pro nás je to obrovská výzva a motivace si to s takovým mančaftem rozdat na hřišti. Doufám, že podáme co nejlepší výkon,“ řekl trenér Karviné Juraj Jarábek.