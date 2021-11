Karviná má po karanténě, přijede silné Slovácko. Páníka čeká premiéra

Po třech týdnech znovu zasáhnou do ligových bojů. Po karanténě způsobené koronavirem se vracejí fotbalisté Karviné do kolotoče nejvyšší soutěže. Slezané si to v nedělním duelu 14. kola rozdají od 15 hodin se třetím Slováckem.

Fotbalová liga. Zápas Slovácka s Karvinou. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Návrat z karantény není jednoduchý. Bylo nám jasné, že je potřeba rozdělit hráče na skupiny. Ti, kteří byli nemocní, tak s nimi se musí pracovat opatrně. Je fajn, že v dnešní době už máme data z každého tréninku a z nich můžeme vycházet,“ řekl trenér Karviné Bohumil Páník Zkušený kouč by se měl konečně dočkat premiéry na lavičce Slezanů. Ta v Olomouci byla kvůli covidu pouze od televize. „To je život. Stalo se. Postihlo nás to a teď to je o tom, abychom se s tím vypořádali,“ podotkl Páník. „Respektujeme sílu Slovácka, ale bylo by špatné se jich bát. Víme, že mají šňůru šesti vítězství v řadě, ale každá série musí jednou skončit. Pro úspěch uděláme na hřišti maximum,“ slíbil trenér Karviné Bohumil Páník.