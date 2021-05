Slovácko začalo náporem. Hned v úvodu utkání soupeře zatlačilo a mohlo i skórovat. Hlavičku stopera Hofmanna po Divíškově centru reflexivně vyrazil domácí brankář Ciupa.

Celek z Uherského Hradiště šel do vedení v 11. minutě, kdy záložník Daníček proměnil penaltu nařízenou za faul stopera Šindeláře na Klimenta. Devětadvacetiletý středopolař poslal míč přesně do levého horního rohu, Ciupa neměl proti umístěné střele nárok.

Hosté měli dál navrch, střely Navrátila a Tomiče se ale neujaly. Slovácko mohlo své vedení v závěru první půle ještě navýšit, ale Daníček s Klimentem míč do sítě po Divíškově chytře rozehrané standardní situaci nedotlačili.

Naproti tomu Karvinští si v prvním poločase výraznou šanci nevytvořili. I proto domácí trenér Weber o přestávce vystřídal dva hráče. Změny mdlým Slezanům prospěly. Nebezpečnější ale dál bylo Slovácko. Se střelou Navrátila i dorážkou Klimenta si ale Ciupa poradil.

Domácí ožili až v závěrečné půlhodině. Do zakončení se dostávali hlavně po standardních situacích. Ve slibných pozicích neuspěli Smrž ani Papadopulos.

Na druhé straně mohl rozhodnout Petržela. Bývalý reprezentant však po Klimentově přihrávce mířil vedle. Následně střídající Jurečka orazítkoval tyč. Petržela se nakonec dočkal. Pojistku přidal v 84. minutě po hrubé chybě Mangabeiry.

HLASY TRENÉRŮ

Jozef Weber (trenér Karviné): "Potvrdili jsme statistiku, že doma nehrajeme dobře. Myslel jsem, že se to po Plzni a Budějovicích zlepšilo, ale poslední dva zápasy nás vrátily do reality. Vyhrál soupeř, který má dobrou organizaci hry. Slovácko bylo lepší, obdivuji jejich chuť vyhrát a agresivitu. Dvacet minut vyhrávali všechny osobní souboje, nám naopak chybí agresivita, máme pomaluzážehové hráče, kteří než naskočí do hry, tak to chvíli trvá, a to se pak nemusí dohnat. Nějaké šance tam byly, ale nezasloužili jsme si bod. Někteří hráči si zpočátku mysleli, že to bude zápas na pohodu. Potřebujeme hráče, kteří budou chtít pořád vyhrávat."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Utkání bylo důležité pro pohárovou Evropu, ale hlavně pro psychiku hráčů. Po nepodařených zápasech a výkonech i na tréninku bylo vidět, že mužstvo není v optimální pohodě. Někteří hráči, co přišli po covidu, nemají formu. Chtěli jsme to zlomit vůlí a týmovým výkonem. Začali jsme od první minuty mnohem líp, vyústil z toho pokutový kop. Pak jsme zbytečně ztráceli míče, ale Karvinou jsme nepouštěli do nějakého tlaku. Druhý poločas jsme špatně začali, byly tam dva momenty, kdy to letělo těsně kolem tyče, ale pak už nás Karviná neohrožovala. Měli jsme šance, které jsme měli proměnit, naštěstí druhý gól padl. Jsem rád, že jsme se vrátili na vítěznou vlnu. Čeká nás Bohemka, která jedenáct zápasů neprohrála, to je další výzva."

MFK Karviná – Slovácko 0:2 (0:1)

Branky: 11. z pen. Daníček, 84. Petržela. Rozhodčí: Pechanec - Hock, Leška. ŽK: Mikuš, Čmelík – Kadlec. Diváci: 278 (omezený počet).

Karviná: Ciupa – Mikuš, Šindelář (46. Tavares), Santos, Bartošák – Smrž (70. Haša), Mangabeira – Čmelík, Qose (46. Jursa), Herc – Papadopulos. Trenér: Weber.

Slovácko: Bajza – Tomič (76. Srubek), Hofmann, Kadlec, Divíšek – Petržela (89. Rezek), Daníček, Mareček (67. Šimko), Sadílek, Navrátil (76. Jurečka)– Kliment (76. Cicilia). Trenér: Svědík.