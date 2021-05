Fotbalisté Karviné uhráli v minulém ligovém kole v Pardubicích remízu 2:2, která jim definitivně zajistila záchranu v nejvyšší soutěži. „Je to úleva, jsme rádi, že jsme to zvládli s určitým předstihem,“ řekl záložník Karviné Lukáš Bartošák, který v Ďolíčku proti Východočechům vystřelil Slezanům v 81. minutě přesnou trefou z přímého kopu klíčový bod. Další bude moci získat Karviná v neděli, kdy doma přivítá Slovácko. Souboj dvanáctého se čtvrtým se rozehraje v 15 hodin.

Fotbalisté Karviné (v zeleném) prohráli v podzimní části ligy na Slovácku 0:2. Jak si povedou v nedělní domácí odvetě? | Foto: Deník/Libor Kopl

„Záchrana je hezká, my ale chceme skončit v tabulce co nejvýše. Na stadion už může určitý počet fanoušků, budeme chtít dát hlavně kvůli nim co nejvíce gólů a vyhrát,“ dodal Lukáš Bartošák.