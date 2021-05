„Chceme se s fanoušky, kteří podruhé v omezeném množství můžou na stadion, loučit vítězně a po dobrém výkonu,“ řekl pro klubový web karvinský asistent Jan Baránek.

„Utkání bude určitě sledované. Buď se Teplice zachrání, nebo si přímý boj o záchranu schovají až do posledního kola. Bude to těžký zápas, ale my ho určitě budeme chtít zvládnout. Kvůli našim fanouškům i případným spekulacím,“ vykládal Baránek.

„Důležité bude, jakým způsobem do utkání vstoupíme,“ dodal Jan Baránek s tím, že na hřiště už by se mohl vrátit kapitán Michal Papadopulos, který vynechal předešlý duel v Edenu na Slavii.