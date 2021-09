HLASY TRENÉRŮ

Jan Baránek (asistent Karviné): "Výkon nebyl optimální, hlavně první poločas, uprostřed nám to nefungovalo. Chyběly přihrávky za obranu,Túlio a Qose nás zklamali. V prvním poločase jsme vůbec neohrozili soupeře, bylo to spíš o boji. Druhý poločas byl lepší i tím, že přišel Bartl, který to oživil. Pak dáme gól a místo abychom se uklidnili a soupeř to otevřel, tak za dvacet vteřin vytahujeme míč z brány. Hned z rozehrání po řetězci nesmyslných chyb a odkopů, prohraná hlava, odražený balón… Máme zkušené mužstvo, to by se nemělo stávat, to by zamávalo s každým. To se na nás podepsalo, už jsme si nedokázali vytvořit tlak. Není to ideální situace. Mužstvo to cítí, máme problém s lehkostí v ofenzivě, ale cesta zpátky nikam nevede."

Radim Kučera (trenér Teplic): "Věděli jsme, že nás čeká nepříjemné, důrazné mužstvo. Vstoupili jsme do utkání dobře, šla nám i kombinace, ale dokázali jsme to zúročit jen po šestnáctku. Pak jsme měli dostatek střel, ale málo mezi tyče, finalizace byla horší. Karviná se poprvé dostala do nebezpečného útoku a hned z toho byl gól, což mě mrzí. Byli jsme přitom v dobrém postavení, ale ta reakce byla pozdní, Bartošák nám zaběhl za obranu, soupeř nás potrestal. Naštěstí jsme se rychle zvedli a akci zakončili gólem. Pak už se jen čekalo na chybu. Remíza pro nás ani pro Karvinou není důvod k radosti, ale bod zvenku je určitá vzpruha. Remíza je asi spravedlivá. Zůstáváme tady, nachystáme se na pohár v Třinci."

8. kolo FORTUNA:LIGY (neděle 19. 9. 2021):

Karviná – Teplice 1:1 (0:0)

Branky: 54. Čmelík – 55. Trubač. Rozhodčí: Machálek – Nádvorník, Podaný. ŽK: Čmelík, Bartošák, Křapka, Šehić – Mazuch, Černý, Fortelný, Vondrášek, Moulis, Čtvrtečka. Diváci: 2138.

Karviná: Bolek – Křapka, Santos, Buchta, Šehić – Stropek, Túlio (90.+1 Zych) – Čmelík (85. Nešický), Qose (46. Bartl), Bartošák – Papadopulos. Trenér: Baránek.