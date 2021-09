Fotbalový trenér Karviné Jozef Weber vyfasoval za vyloučení v nedělním utkání 6. kola FORTUNA:LIGY proti Slavii (3:3) stopku na dva zápasy. Duely v Jablonci a s Teplicemi tak odkoučuje asistent Jan Baránek. Na lavičku se vrátí Weber při utkání s Českými Budějovicemi, které se odehraje v sobotu 25. září.

Trenér fotbalistů Karviné Jozef Weber. | Foto: Ivo Dudek

Weber byl vyloučen v 61. minutě po druhé žluté kartě. „Byla to moje chyba, vím, že to bylo zbytečné. Jediné plus toho vyloučení bylo, že jsem viděl rozcvičující se hráče, a rozhodli jsme se pro Zycha, který nakonec v nastavení vyrovnal. Tím se ale moje chyba neomlouvá,“ řekl Jozef Weber, který dostal navíc pokutu 20 tisíc korun.