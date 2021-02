Jaký to byl zápas?

Opava je sice poslední, ale zahrála výborně. My asi musíme vždy prohrávat. Teď jsme dostali první gól, v Teplicích dokonce dva, a až pak začali hrát. Tam jsme to ještě vyrovnali, teď zápas otočili. Věřil jsem, že se nám to podaří. Mužstvo ukázalo sílu.

Na důležitém vyrovnání jste se podílel přesným centrem na Papadopulose…

Chtěl jsem to hlavně dostat rychle do vápna, věděl jsem totiž, že tam je hodně našich hráčů. Dostal jsem po přihrávce pod sebe míč přesně na nohu a poslal ho na zadní tyč. Papa tam někoho přehlavičkoval.

Brzy se vám podařilo dokonat obrat, to se trefil Brazilec Tavares…

Byl to asi klíčový gól, dostali jsme se do vedení. Od té doby jsme najednou hru kontrolovali, začali jsme si více věřit a z toho pak vyústila i ta penalta.

Qose ji ale napoprvé neproměnil. Panenkovský pokus mu Fendrich chytil…

Naštěstí jejich gólman vyskočil před lajnu, rozhodčí si toho všiml a nechal penaltu opakovat. A tu už Kristi proměnil. Ptal jsem se ho, jestli na ni jde znovu, odpověděl, že jo. On má takovou povahu, že ho nic nerozhodí.