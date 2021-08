Karviná udeřila z první střely na branku. Ve 23. minutě se prosadil zblízka hlavou Petr Buchta, který přišel před sezonou právě ze Zlína. Zkušený bek tak stylově načal třetí stovku ligových startů. V dresu Slezanů se trefil poprvé, celkově pošesté v nejvyšší soutěži.

Zlínští nevyslali za celý první poločas jediný pokus na karvinského gólmana Neumana, navíc museli řešit problémy s vlastním brankářem. Ve 37. minutě se zranil Dostál a brzy bylo zřejmé, že nebude moci pokračovat. Nahradit ho tak musel parťák Rakovan.

Pokud měl Zlín v plánu vrátit se po změně stran do hry, musel být šokován. Karviné totiž vyšel skvěle nástup do druhé půle. Po pouhých 66 vteřinách zvýšil kapitán Papadopulos, který si naběhl na prudký centr Bartošáka a nekompromisně překonal Rakovana.

Zlínští se však nehodlali vzdát. Po hodině hry snížil Fillo, za další čtyři minuty mohlo být vyrovnáno, Poznar trefil pravou tyč. V 79. minutě se ale dočkal, když bezpečně proměnil penaltu po faulu Dramého na Tkáče. Zlín dokonal obrat v nastavení, kdy se po minutě na hřišti prosadil Cedidla.

HLASY TRENÉRŮ:

Jozef Weber (Karviná): "Pro nás to bylo druhé utkání, které jsme měli výborně rozehrané, ale nezvládli jsme ho. Těžko se to hodnotí. Stejně jako proti Pardubicím jsme vedli 2:0, ale začali jsme opět zmatkovat. Zlín měl následně během čtyř minut snad tři šance a vyvrcholilo to kontaktní brankou. Od té doby jsme ztratili nad průběhem zápasu kontrolu. I taková utkání se sice dají dohrát, ale u nás bohužel přišel později faul Soufiho (Dramého), který šel ve vápně do skluzu. To je špatně a tahle hrubá chyba v defenzivě nás stála výsledek. V závěru jsme se s tím snažili něco udělat, ale paradoxně jsme to byli my, kteří dostali ránu z milosti a Zlín dal třetí branku. Jsem z toho přejetý. Ztratit takto dobře rozjeté utkání venku ještě člověk pochopí, ale přijít o něj doma je velice nepříjemné."

Jan Jelínek (Zlín): "Zápas se pro nás nevyvíjel dobře. Věděli jsme, že Karviná je nebezpečná ze standardních situací, mají dobré hráče a dobře nacvičené věci. Po inkasované brance jsme měli jen jednu situaci, kdy Condé střílel nad. Jinak jsme byli v prvním poločase málo aktivní a důrazní. Málo jsme bojovali o míč. Ani vstup do druhého poločasu nebyl dobrý a po nedůrazu na kraji jsme dostali další gól. Poté jsem ale viděl, že kluci zapnuli a jak dal Fillo krásnou branku, bylo na hráčích znát, že si začínají věřit. Převzali jsme vývoj hry a věřil jsem, že nám ještě nějaká branka spadne. Následně přišla penalta a to otočení už byl takový bonbónek za tu víru. Kluci na soupeři cítili, že se začínal strachovat a tím jsme je asi porazili."

4. kolo FORTUNA:LIGY (sobota 14. 8. 2021):

MFK Karviná – Fastav Zlín 2:3 (1:0)

Branky: 23. P. Buchta, 47. Papadopulos - 60. Fillo, 79. z pen. Poznar, 90+2. Cedidla. Rozhodčí: Machálek - Nádvorník, Vodrážka. ŽK: Túlio – Hlinka, Janetzký. Diváci: 1597.

Karviná: Neuman – Santos, P. Buchta, S. Dramé, Křapka – Mangabeira, Túlio (66. Nešický) – Čmelík, Qose (89. Svoboda), Bartošák (79. Siňavskij) – Papadopulos (66. Tavares). Trenér: Weber.

Zlín: S. Dostál (37. Rakovan) – Fillo, Procházka, J. Kolář, Vraštil – Reiter (75. Janetzký), Hlinka (90+1. Simerský) – Fantiš, Conde, Y. Dramé (75. Tkáč) – Poznar (90+1. Cedidla). Trenér: Jelínek.