Hradec měl blíže ke třem bodům. Po přestávce trefil Vašulín tyč, jeho sólo později zastavil Neuman. Ten si poradil také s vyloženou šancí osamoceného Urmu. Karviná se po změně stran do vyložené příležitosti nepropracovala.

OHLASY TRENÉRŮ

Jozef Weber (trenér Karviné): "Viděli jsme bojovné utkání, hodně soubojů. My jsme na rozdíl od minulého kola nezachytili úvod, soupeř hrál organizovaně. Vyrovnávací gól nám spadl do klína, hra se začala překlánět na naši stranu. Ve druhém poločase jsme ještě posílili útok, chtěli jsme přinést větší agresivitu do vápna. Ale Hradec převzal otěže, ve středu pole měl převahu, měl dvě nebo tři šance. Přežili jsme to, remíza je zasloužená, i když chápu diváky, že asi proti nováčkovi čekali víc."

Miroslav Koubek (trenér Hradce): "Minule jsme něco ztratili, máme pocit, že jsme i dnes mohli získat víc. Povedl se nám vstup, dali jsme gól z akce, kterou trénujeme. Soupeř odpověděl agresivním fotbalem a my mu darovali vyrovnání po individuální chybě Petra Kodeše. To nás srazilo, ale něco jsme si k tomu o přestávce řekli. Že chceme být aktivní, umíme běhat, máme hráče na standardky a začalo se nám dařit. V druhém poločase jsme byli lepším týmem. Kluci hrají ligu prvně, jsou možná v šanci vystresovaní a podlehnou tlaku. Ale je důležité, že si šance vytvoříme a příště už je třeba dáme."

MFK Karviná – Hradec Králové 1:1 (1:1)

Branky: 24. Sinjavskij – 5. P. Dvořák. Rozhodčí: Cieslar – Kotík, Podaný. ŽK: Tavares, Čmelík – Klíma, Prekop, Urma, Kodeš. Diváci: 2053.

Karviná: Neuman – Křapka, Santos, P. Buchta, Bartošák – Mangabeira, Nešický (46. Tavares) – Čmelík, Qose (73. Stropek), Sinjavskij (63. Jurásek) – Papadopulos (73. Zych). Trenér: Weber.

Hradec Králové: Fendrich – Mejdr, Donát, Klíma, Urma – Kodeš, J. Rada – Prekop (80. Jakub Rezek), P. Dvořák (90. Soukeník), Vlkanova (86. Harazim) – Vašulín. Trenér: Koubek.