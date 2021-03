Prozraďte, jak jste prožil poslední tři měsíce po odchodu z města škodovek?

Náplň života se hledá v současné době těžce. Byl jsem sice bez práce, ale měl jsem jedno obrovské plus, staršímu klukovi se narodila dcera. Kdybych měl sporttester, ukázal by, že jsem asi nejvytíženější dědeček v okolí. Najezdil jsem několik desítek kilometrů s kočárkem a řeknu vám, byl to fantastický odpočinek. Vnučce a mladému teď budu doma chybět asi nejvíce. (usměje se)

O fotbale a své budoucnosti jste ale jistě přemýšlel. Je to tak?

Bilancoval jsem minulé angažmá, což je nutné, pokud se chcete posunout. Snažil jsem se vyhodnotit chyby, které jsem v Boleslavi udělal. Říkal jsem si, že pokud nějaká nabídka přijde, budu řešit to, jak s nedostatky bojovat. Prvních čtrnáct dní jsem nepřemýšlel nad ničím, ale potom jsem začal uvažovat o tom, co jsem mohl udělat lépe. Věřím, že se mi v Karviné bude dařit.

V tabulce jste třináctí, na sestupové příčky máte desetibodový náskok. Je to dostatečný polštář?

V klidu mě to nenechává, ale náskok, který si tady tým pod předchozími trenéry vybudoval, je solidní. Je na čem stavět, nebezpečí tu však pořád je. Klidní určitě nejsme. Týmy pod námi budou o udržení bojovat. Musíme znovu začít vyhrávat, sbírat body.

Jaký podle vás udělala Karviná posun za dobu, co jste u týmu nebyl?

Obrovský v tom, že se etablovala v lize. První rok jsme byli outsiděři, pak se to trošku změnilo. To, že se Karviná pátým rokem usadila v nejvyšší soutěži, je sportovní posun. Na to chceme navázat. Zázemí je tady kvalitní, možnosti výborné.

Na čem chcete stavět?

Na podzim hrála Karviná dobře. Je tady dostatek kvalitních fotbalistů, technických. Je třeba v nich ale probudit bojovníky. Takové to karvinské nasazení, na které bývali lidi zvyklí, že se jezdilo na krev. Je to i o hráčích, aby se zamysleli, proč nejsou schopni opakovat výkony a proč dostali klub do situace, že musel měnit trenéra.

V klubu se často mění trenéři. Slíbili vám šéfové, že s vámi budou trpělivější?

Vždy, když někoho lákáte, tak se slibuje… S realizačním týmem uděláme všechno pro to, abychom naplnili slova majitele. Záležet bude hlavně na nás, na naši práci. Hráči budou muset odvádět takové výkony, aby bylo vedení spokojené. Je potřeba být opatrný, pokorný a věřit, že tu nějakou dobu pracovat budeme.

Jak jste se za ty tři a půl roku změnil jako trenér?

Říkají, že jsem změknul a jsem hodnější, tak uvidíme.