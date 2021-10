Dalo se to čekat! Vedení fotbalové Karviné odvolalo ve středu trenéra Jozefa Webera. Důvod? Mizerné výkony i výsledky. Slezanům se hrubě nevede. Po deseti kolech jsou na posledním místě tabulky se ziskem pouhých čtyř bodů. Co hůř. Jako jediný tým nejvyšší soutěže v letošní sezoně ještě nevyhrál.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.