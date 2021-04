Domácí v úvodu přestáli několik šancí Plzně a ve 13. minutě udeřili. Po centru Čmelíka se dostal k zakončení Papadopulos a trefil se přesně do pravého rohu branky.

Západočeši mohli okamžitě srovnat, jenže proti byl výborný gólman Ciupa, který nejprve reflexivně vyrazil hlavičku Šulce a následně vykopl střelu Havla na horní tyč.

Slezané měli možnost udeřit podruhé ve 36. minutě. Qose se zbavil Havla, vypálil levačkou z pětadvaceti metrů. Staněk na poslední chvíli vytěsnil míč na tyč.

Favorit srovnal v 52. minutě. Šulc se zbavil Šindeláře, přihrál po zemi na Beauguela, ten si míč jedním dotekem zpracoval a tím druhým z otočky překonal Ciupu.

Západočeši byli blízko obratu v 66. minutě. Mihálik dostal míč do ideální pozice, ale zblízka napálil balon pouze do horní tyče. V závěru už gól nepadl a tak se body dělily.

Ohlasy trenérů

Jozef Weber (Karviná): „Máme bod, s kterým jsme moc nepočítali. Jsme samozřejmě za něj všichni rádi, ale nebylo jednoduché ho získat. Hlavně v úvodu utkání, prvních 15 minut, jsme nestíhali. Viktorka výborně kombinovala, dostávala se do zakončení. Jenom díky vynikajícímu Ciupovi jsme to přežili. Z nádherného protiútoku jsme dali gól. Pak se to pro favorita stalo složitější, i herní dominance Viktorky oproti úvodu poklesla. Střídající Beauguel ale ukázal velkou kvalitu, při vyrovnání to udělal skvěle. V závěru mužstvo takovým obrovským odhodláním a bojovností uhájilo bod."

Adrian Guľa (Plzeň): „Pro nás výsledková ztráta. Obzvlášť kvůli množství šanci, které jsme si opět vytvořili. Hlavně v první části. Velmi nízká produktivita nás dnes stála vítězství. Ve středu zase hrajeme, potřebujeme se rychle zmobilizovat a nachystat se na další zápasy. Co máte udělat víc, když si mužstvo vypracuje šest obrovských šancí a hraje velmi dobře? Hlavně na začátku zápasu to byl výborný výkon a soupeř to zázračně ustál. Místo toho, abychom pokračovali, tak zápas nakonec skončí 1:1. Cítím jednoznačně zklamání."

MFK Karviná – Viktoria Plzeň 1:1 (1:0)

Branky: 13. Papadopulos – 52. Beauguel. Rozhodčí: Hocek – Blažej, Šimáček. ŽK: Mazáň, Čmelík – Kovařík. Bez diváků.

Karviná: Ciupa – Mikuš, Santos, Šindelář, Mazáň – Qose (70. Dramé), Mangabeira – Čmelík (90+3. Haša), Herc (85. Ostrák), Bartošák (90+3. Sinjavskij) – Papadopulos (85. Jursa). Trenér: Weber.

Plzeň: Staněk – M. Havel, Kaša, Brabec, Hybš (46. Mihálik) – Káčer (84. Hořava), Kalvach, P. Šulc (77. L. Matějka) – Ba Loua (84. J. Kovařík), Ondrášek (46. Beauguel), Falta. Trenér: Guľa.